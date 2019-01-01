أولى قوافل الحجاج تغادر قطاع غزة إلى الديار الحجازية

غزة / سما /

غادرت أولى قوافل الحجاج، فجر اليوم الخميس، قطاع غزة عبر معبر رفح البري، متجهةً إلى الديار الحجازية لأداء مناسك الحج.

وبحسب محمود النيرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فإن الرحلة الأولى توجهت إلى مطار القاهرة الدولي ومنه ستغادر إلى الديار الحجازية. مشيرًا إلى أن أولى الرحلات تسير بشكل طبيعي وعلى ما يرام.

وبين أن سفر حجاج القطاع سيكون على مدار 4 أيام وبواقع 3 رحلات يوميًا.

وخصصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع السلطات المصرية عمل معبر رفح بدءًا من اليوم وحتى يوم الأحد إلى سفر الحجاج فقط.