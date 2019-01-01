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قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنا بالضفة بينهم نائب عن حماس

الخميس 25 يوليو 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنا بالضفة بينهم نائب عن حماس


رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا فجر اليوم الخميس، بينهم عضو في المجلس التشريعي المحلول، وادّعى ضبط أسلحة وذخائر.

وادّعى جيش الاحتلال العثور على على مسدس، وبندقية M16 وذخيرة، وعبوات ناسفة ذاتية الصنع، وصادر معدات مخرطتين في منطقة نابلس، بزعم تصنيع أسلحة محلية.

وقالت مصادر محلية إن من بين المعتقلين النائب عن حركة حماس عزام سلهب من الخليل، وثلاثة مواطنين من محافظة جنين وهم: محمد عوني عبيد من قرية عنزة، وغسان الأطرش، ومقداد أحمد نواهضة من اليامون، والأسير السابق يحيى تركمان هنداوي من واد برقين.

كما اعتقل جنود الاحتلال عطاف أبو ثابت وعمر وديع من مخيم بلاطة شرق نابلس، والأسير السابق محمد محمود غنيمات من صوريف شمال الخليل.

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