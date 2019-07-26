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الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

الخميس 25 يوليو 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي


رام الله / سما /

يكون الجوء اليوم الخميس حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدًا الجمعة 2019/07/26: يستمر الجو حاراً نسبيا الى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما السبت 2019/07/27: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع يقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وفي يوم الاحد 2019/07/28: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#الطقس

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