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إصابة شاب خلال مواجهات واعتقال 5 شبان في جنين

الخميس 25 يوليو 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

أصيب اليوم الخميس، شاب، بجروح متوسطة بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنبلة غاز صوب وجهه، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم جنين، فيما اُعتقل 5 شبان من أنحاء متفرقة في محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب ايهاب شريف ابو بكر أصيب بقنبلة غاز في منطقة الوجه خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان خلال اقتحام مخيم جنين، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أسرى محررين، وهم: عبد الرحمن أبو خضر وغسان عدنان الأطرش من جنين، ومقداد أحمد نواهضة من بلدة اليامون، ويحيى تركمان من واد برقين، فيما اعتقل الشاب محمد عوني عبيد من بلدة عنزة، وذلك عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

#مواجهات

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