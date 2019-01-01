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الخليل: الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويفتش منازل ومنشآت تجارية

الخميس 25 يوليو 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين، وفتشت عددا من المنازل والمنشآت التجارية، في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين عزام نعمان سلهب وأيمن النتشة من مدينة الخليل، ومحمد محمود غنيمات من بلدة صوريف غربا، وذلك عقب دهم منازلهم.

وأضافت، أن تلك القوات داهمت عددا من المنازل والمنشآت، وفتشتها، عرف من أصحابها: الأسير هاشم طه وشقيقيه جعفر ومازن، ومحطة محروقات النخبة في منطقة إسكان البلدية في المنطقة الجنوبية من المدينة، ومقهى يعود لمحمد هشام الجعبري في البلدة القديمة، ومنزل الأسير المحرر إسماعيل حسين الحروب من بلدة دير سامت غربا.

#الاحتلال

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