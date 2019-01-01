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الاستثمارات الصينية تؤرق اسرائيل

الأربعاء 24 يوليو 2019 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاستثمارات الصينية تؤرق اسرائيل


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل وخاصةً النشاط الصيني المتزايد مؤخرًا أصبحت تؤرق المسؤولين الإسرائيليين، ما دفع المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" للإشراف على الملف.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية مرتبطة بالقضية قولها، إن الكابنيت يجد صعوبات في صياغة آلية ما بين الرقابة وتحقيق التوازن بالرغبة في تشجيع الاستثمارات من أجل تنمية الاقتصاد الإسرائيلي، وما بين المتطلبات الأمنية والضغط الأميركي في هذه المسألة في ظل النشاط الصيني.

وأشارت القناة، إلى أنه رغم الضغوط الأميركية، إلا أن إسرائيل لم تقرر بعد كيفية التعامل مع الوضع الحالي، ولذلك فان الكابنيت سيبحث آلية إشرافية تضمن أفضل الحلول.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير إسرائيل فيها هذه القضية، خاصةً وأنها كانت تحدثت عن مخاوف أميركية وتحذيرات من البيت الأبيض من النشاط الصيني المتصاعد في إسرائيل ومشاركتها في مشاريع استثمارية كبيرة بهدف التجسس الأمني.

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