توضيح هام من سفارتنا بالقاهرة للطلبة الراغبين بالتحويل إلى جامعات مصر

القاهرة /سما/

نشرت السفارة الفلسطينية في جمهورية مصر العربية على صفحتها عبر "فيسبوك" تنويها مهما للطلاب الفلسطينيين الراغبين في التحويل الى الجامعات المصرية.

وأوضحت السفارة الاجراءات اللازمة للطالب الفلسطيني في حال رغبته بالتحويل إلى إحدى الجامعات المصرية.

وفيما يلي توضيح السفارة كما نشرته:

في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي بالشقيقة مصر وسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، أبلغت الإدارة المركزية الملحقية الثقافية للسفارة فتح باب قبول طلبات تحويل الطلاب من الجنسيات المختلفة إلى الجامعات المصرية على أن يتم عمل المقاصة العلمية للمواد التي أنجزها الطالب بالخارج ، وعلى أن يقوم الطالب أو سفارة دولته بالإجراءات وتقديم الأوراق الآتية:

1. يتقدم الطالب أو سفارة دولته بالقاهرة بطلب للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين مرفق به (كشف العلامات ـ المحتوى العلمي ـ صورة من الشهادة الثانوية ـ صورة جواز السفر).

2. وتقوم الأدارة باستطلاع رأي الكلية وبعد الحصول على موافقة الكلية يقوم الطالب أو سفارة دولته بالتسجيل على الموقع الالكتروني للقطاع (www.mohe_casm.edu.eg) مرفق به (كشف العلامات ـ المحتوى العلمي ـ صورة من الشهادة الثانوية ـ صورة جواز السفر.

3. تقوم الإدارة باستطلاع رأي رئاسة الجمهورية في أي وقت من العام الدراسي.

وأعربت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية عن بالغ الامتنان والتقدير للرعاية التي تبديها وزارة التعليم العالي والإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، خاصة بالذكر الوزير د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. كامليا صبحي رئيس قطاع الطلاب الوافدين، ود. رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الفلسطينيين.