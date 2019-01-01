انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية المعاقين بصريا

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جرى انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية الاهلية للمعاقين بصريا.

وبعد ان تم تقديم التقريرين الاداري والمالي واقرارهما، قدم سيمون الاعرج رئيس الجمعية استقالة الادارة السابقة واجريت انتخابات باشراف الدكتور نصري قمصية ونورا كارمي، والدكتور تيسير عبدالله، حيث انتخبت هيئة ادارية جديدة بالتزكية ضمت التالية اسماؤهم: د. سيمون نعيم الاعرج رئيسا، والياس نصيف جهشان نائبا للرئيس، وجورج عيسى زينة امينا للسر، وسامي عيسى النجار امينا للصندوق، وعضوية نادية يعقوب ثيادوري، والمهندس خالد طاهر ناصر الدين، والمهندس ميخائيل يوسف حنضل، ود.نورما نقولا حزبون، وجيهان جادالله حزبون.