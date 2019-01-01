اشتيه: اليوم اختلفت تقسيمات العالم عما كانت في الماضي

رام الله / سما /

شارك رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، اليوم الأربعاء، برام الله، في حفل تكريم طلبة الثانوية العامة "الإنجاز"، الذي أقامه جهاز الأمن الوقائي، لأبناء منتسبي الجهاز الناجحين، بحضور مدير عام الجهاز اللواء زياد هب الريح، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، والطلبة وذويهم.

وهنأ اشتية في كلمة له بالمناسبة، باسم الرئيس محمود عباس، الطلبة الناجحين وذويهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في دراستهم الجامعية، وشكر جهاز الأمن الوقائي ورئيسه على هذه اللفتة الكريمة، وثمن دوره المتميز في الحفاظ على أمننا ومشروعنا الوطني.

وقال رئيس الوزراء: "نحن شعب تحت الاحتلال، واليوم اختلفت تقسيمات العالم عما كانت في الماضي، وأصبحت تقاس الثروات بالمعلومة وليس بالأرض والصناعة، ونريد أن نقفز لنلتحق بالتكنولوجيا، وننتقل من التعليم إلى التعلم".

واستذكر اللواء زياد هب الريح في كلمة القاها بالإنابة العميد عكرمة ثابت، الشهداء والأسرى من منتسبي الجهاز الذين ضحوا من اجلنا جميعا، وحيا ابناءهم الذين حولوا الم الحياة واحزانها الى زغرودة نجاح وفرحة وأمل.. الأمل بمستقبل واعد بالحرية والكرامة والعطاء، وطير تحياته ايضا للضباط المتقاعدين متمنيا لهم حياة هانئة وسعيدة".

وقال: "من هنا نبرق التحية لفخامة الرئيس محمود عباس ابو مازن القائد الأعلى لقوى الامن حامي ثوابتنا الوطنية وحارس حلمنا الكبير معاهدين سيادته على المضي خلفه لتحقيق اهدافنا الوطنية السامية ".

وخاطب الناجحين قائلا: "بصمودكم وصبركم ومثابرتكم اجتزتم مرحلة مهمة وصعبة من مراحل حياتكم العلمية، فكنتم نورا ساطعا وسراجا منيرا وسنابل محملة بالخير والبهجة والسرور، فتكحلت اعيننا برؤيتكم هنا بهذا الانجاز الرائع، فانتم اليوم قمر يبدد الظلام ويفتح فكرا ويضمد جرحا ويمسح حزنا ويسعد قلبا"

وتوجه لأهالي الطلبة بعظيم الشكر والامتنان على ما قدموه وصنعوه من اجل هذه اللحظات.

وأكد أنه "رغم الصعوبات وحجم التحديات سنبقى صامدين وثابتين ومتمسكين بحقنا في الحرية والحياة والفرح والابداع وملتفون حول قيادتنا الشرعية وعلى راسها فخامة الرئيس ابو مازن، ونسير خلفها على طريق انجاز مشروعنا الوطني واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

وفي كلمة المتفوقين والناجحين، أهدت الطالبة اسيل سنجق هذا النجاح لسيادة الرئيس محمود عباس، ولرئيس الوزراء محمد اشتية، ولذوي الطلبة والشهداء والأسرى، مثمنة هذه اللفتة الطيبة من جهاز الأمن الوقائي ممثلا باللواء زياد هب الريح .

وكان قد تخلل الحفل عروض فنية وغنائية للمطرب ابراهيم صبيحات، وفرقة الراية الفلسطينية.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلبة المتفوقين والناجحين من قبل قيادة جهاز الأمن الوقائي وبحضور شخصيات وطنية.