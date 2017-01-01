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مصر تسحب الجنسية من 22 شخصاً

الأربعاء 24 يوليو 2019 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تسحب الجنسية من 22 شخصاً


القاهرة /سما/

أصدرت وزارة الداخلية المصرية قراراً بالسماح لـ 22 شخصاً بالتجنس بجنسية أجنبية، مع سحب جنسيتهم المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية التابعة للحكومة المصرية، في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، القرار الموقع من مساعد الوزير، بالسماح لهؤلاء بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع إسقاط جنسيتهم المصرية.

وحصل المواطنون المصريون على الجنسيات الألمانية والنمساوية والأوكرانية، فيما لم تذكر الجنسيات التي حصل عليها بعض المواطنين.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

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