مناورات عسكرية إسرائيلية تبدأ اليوم في "كيسوفيم"

القدس المحتلة / سما /

أعلن المجلس الإقليمي الإسرائيلي "أشكول"، أنه ستجري مناورات عسكرية هذا المساء، بين الساعة 20:00 والساعة 21:30 (من 8 إلى 9:30 مساءً) في منطقة "كيسوفيم"، وسيتخللها إطلاق قذائف إنارة ومدفعية.

وأضاف المجلس، أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستجري تجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات المجلس الإقليمي أشكول، يوم الخميس 25/ يوليو/ 2019.

وأوضح المجلس أن صافرات الإنذار ستنطلق حسب المناطق والمواقيت التالية:

ريعيم: 09:15

كيسوفيم: 09:55

نير عوز: 10:35

مفطاحيم: 11:20

أوهاد: 11:55

تلمي إلياهو: 12:30

يتيد: 14:15

ديكل: 14:40

صوفا: 15:25

غفولوت: 16:15

ولفت المجلس، إلى أنه سيتم إجراء التجربة بعد استفسارات السكان المتكررة حول وجود ثغرات في سماع التحذير.