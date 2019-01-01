مناورات عسكرية إسرائيلية تبدأ اليوم في "كيسوفيم"

القدس المحتلة / سما /
أعلن المجلس الإقليمي الإسرائيلي "أشكول"، أنه ستجري مناورات عسكرية هذا المساء، بين الساعة 20:00 والساعة 21:30 (من 8 إلى 9:30 مساءً) في منطقة "كيسوفيم"، وسيتخللها إطلاق قذائف إنارة ومدفعية.
وأضاف المجلس، أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستجري تجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات المجلس الإقليمي أشكول، يوم الخميس 25/ يوليو/ 2019.
وأوضح المجلس أن صافرات الإنذار ستنطلق حسب المناطق والمواقيت التالية:
ريعيم: 09:15
كيسوفيم: 09:55
نير عوز: 10:35
مفطاحيم: 11:20
أوهاد: 11:55
تلمي إلياهو: 12:30
يتيد: 14:15
ديكل: 14:40
صوفا: 15:25
غفولوت: 16:15
ولفت المجلس، إلى أنه سيتم إجراء التجربة بعد استفسارات السكان المتكررة حول وجود ثغرات في سماع التحذير.