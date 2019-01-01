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مرفق رابط الفحص.. وزارة الاتصالات تصدر تنويه هام للمواطنين حول المنحة القطرية

الأربعاء 24 يوليو 2019 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق رابط الفحص.. وزارة الاتصالات تصدر تنويه هام للمواطنين حول المنحة القطرية


غزة / سما/

اصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاربعاء، تنويه هام للمستفيدين من المنحة القطرية ال100$ للاسر الفقيرة بقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن استكمال عملية صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة لاستلام الـ100$، يوم غد الخميس في جميع فروع مكاتب البريد، وذلك في أوقات الدوام الرسمي.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة مساء السبت، بدء صرف مساعدات المنحة القطرية 100$ للمواطنين بدءاً من صباح اليوم الأحد عبر فروع بنك البريد.

ونشرت الوزارة الرابط الخاص بفحص الأسماء للمواطنين، علماً أن الفحص يكون عن طريق رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

يشار إلى أن المنحة القطرية تصرف كل شهر عبر فروع البريد المنتشرة بقطاع غزة، عقب دخولها للقطاع ضمن وفد خاص باللجنة القطرية، وتأتي ضمن التفاهمات التي جرت بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي لتخفيف الحصار عن غزة.

للاطلاع على اسماء المستفيدين: اضغط هنا

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