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الرئيس الإسرائيلي يبحر على سفينة حربية قرب قطاع غزة

الأربعاء 24 يوليو 2019 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإسرائيلي يبحر على سفينة حربية قرب قطاع غزة


غزة / سما/

ذكرت مصادر اعلام عبرية، اليوم الاربعاء، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أبحر على ظهر سفينة حربية قرب الحدود البحرية مع قطاع غزة .

ووفقا للاذاعة العبرية العامة، فأن ريفلين حل ضيفا على سلاح البحرية، موضحة أنه ثمن الجهود التي يبذلها للحفاظ على "أمن إسرائيل وإحباط عنليات تهريب الأسلحة والوسائل القتالية"

وبحسب الإذاعة، فقد زار ريفلين، إحدى منصات استخراج الغاز الطبيعي في المياه البحرية الاسرائيلية، وأكد ان قوة "اسرائيل تتمثل بالمتانة الامنية والاقتصادية والاجتماعية".

وأشار الى ان "قدرة إسرائيل على استخراج الغاز تلزم التركيز اكثر على المتانة العسكرية وهذا الامر يساهم في تحقيقه سلاح البحرية". وفق حديثه.

في السياق ذاته،  قال قائد سلاح البحرية الميجر جنرال الياهو شرفيت ان "النشاطات البحرية لهذا السلاح على الحدود البحرية مع قطاع غزة تضع تحديات معقدة للغاية"، مبينا أن "جنود هذا السلاح يعملون ليلا ونهارا للحفاظ على الحدود البحرية".

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