وزير الأشغال: الحكومة تعتمد قلقيلية العنقود الأول للنهضة الأفقية

قلقيلية / سما /

قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة إن الحكومة اعتمدت محافظة قلقيلية العنقود الزراعي الرأسي الأول، وهذا العنقود سيتم دعمه أفقيا عن طريق النهضة بجميع جوانب الحياة بمساندة المؤسسات والوزارات المختلفة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، ليكون نموذجا يحتذى به لباقي المحافظات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها زيارة في محافظتي قلقيلية وطولكرم، للاستماع الى المواطنين ورؤساء البلديات والهيئات المحلية، وممثلي النقابات والاتحادات خلال لقائهم بحلقات نقاش مستديرة، فيما يخص احتياجاتهم في قطاعات الطرق والبنية التحتية والأسكان، إضافة الى تفقد مشاريع الوزارة التي تعمل عليها، ومتابعة المتعثرة منها نتيجة الازمة المالية.

واطلع زيارة من محافظي قلقيلية رافع رواجبة، وطولكرم عصام أبو بكر، على كل ما يلزم المحافظتين من مشاريع واحتياجات تخص القطاعات التي تعمل عليها الوزارة.

وتم التباحث في آليات تعزيز صمود المواطنين، في ظل الهجمة الاستيطانية الممنهجة، انسجاما مع خطة الحكومة وتوجهاتها.