مولر: لا يوجد تواطؤ بين ترامب وروسيا في الانتخابات الأمريكية الأخيرة

واشنطن /سما/

كشف المحقق الخاص بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة روبرت مولر، اليوم الأربعاء، أن روسيا لم تتواطأ مع حملة الرئيس دونالد ترامب رغم تدخلها بشكل ممنهج في الانتخابات.

وقال مولر خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، ليس بإمكانه القول ما إذا كان يجب ملاحقة ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة، مشيراً إلى أن التحقيقات لم تثبت وجود تواطؤ أو تآمر بين حملة ترامب وروسيا.

وفي مايو الماضي، أعلن مولر استقالته من منصبه بعد استكمال التحقيقات، موضحا أن توجيه اتهام لترامب "لم يكن ممكنا".