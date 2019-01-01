  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

نمو بقاعدة مشتركي "Ooredoo" والأرباح التشغيلية بالنصف الأول لعام 2019

الأربعاء 24 يوليو 2019 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نمو بقاعدة مشتركي "Ooredoo" والأرباح التشغيلية بالنصف الأول لعام 2019


غزة / سما/

أفصحت شركة "Ooredoo" فلسطين عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام 2019، مظهرةً نموًا وتوسعًا في قاعدة مشتركيها بنسبة 5% ليصبح عدد مشتركي الشركة ما يزيد عن 1.3 مليون مشترك.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاعًا بقيمة الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات (EBITDA) بنسبة 21% عن ذات الفترة من العام الماضي.

فيما وصلت قيمة الإيرادات إلى 46.8 مليون دولار. كان الإفصاح عن هذه النتائج المالية من شركة Ooredoo"" حسب المهلة القانونية للإفصاح المالي والمتبعة وفقًا للأنظمة والقوانين في فلسطين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "Ooredoo" ضرغام مرعي: "مستمرون بتحقيق إنجازات ملحوظة في قاعدة المشتركين والأرباح التشغيلية، وذلك يعود إلى ثقة المشترك الفلسطيني بخدماتنا وعروضنا، ونحن ملتزمون بوضع المشترك أولًا من خلال تقديم أفضل تكنولوجيا وشبكة، بالإضافة إلى العروض والحملات المميزة من أقوى وأسرع شبكة فلسطينية".

وأشار إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه قطاع الاتصالات في فلسطين، ونحن جاهزون لمواجهتها، ومنها عدم السماح حتى الآن بإطلاق خدمات الانترنت عبر الموبايل في قطاع غزة أسوةً بالضفة الغربية، بالإضافة لتحدي الشرائح الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تنافس اقتصادنا الوطني بطريقة غير شرعية وغير عادلة.

وطالب بالتعاون مع وزارة الاتصالات، للحصول على الترددات اللازمة لإطلاق خدمات الجيل الرابع وهذا حق للمواطن الفلسطيني.

وأعرب مرعي عن تقديره لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بوزير الاتصالات اسحق سدر وكافة طواقم الوزارة، والتي تسعى وباستمرار لتحسين البيئة التنظيمية للقطاع ولتطبيق جميع الخدمات والتسهيلات التي تصب في مصلحة المشترك الفلسطيني بشكل عام، خاصةً مساعيها لمحاربة الشرائح الإسرائيلية وجهودها لإطلاق مشروع خدمة التناقل الرقمي، والتي نسعى بالتعاون مع الوزارة إلى تطبيقها على أرض الواقع في الفترة القريبة.

الأكثر قراءة اليوم

القسام يحذر الاحتلال : ملف الجنود الاسرى عرضة للإغلاق نهائيا!

كيف تعاملت وسائل الإعلام العبرية مع خطاب القسام حول الجنود الأسرى ؟

حماس تعتزم الانضمام الى تحالف دفاعي مع ايران وسوريا تشترط

هكذا تحوّل بعض جنود الاحتلال إلى جواسيس ومخبرين

من عائلة مسلمة.. معلومات مثيرة عن رئيس وزراء بريطانيا الجديد

نبأ تحدث عن سحب الجنسية من سعودي زار إسرائيل تحول إلى لغز!

مصر.. فيديو مروع لشاب يلاحق والده ويحرقه حيا

الأخبار الرئيسية

حماس

معاريف: قادة الموساد عرضوا على نتنياهو اغتيال اثنين من القادة الفلسطينيين ولكن!

12

صور.. تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع العاهل الاردني

والدة شاؤول :"لو كشفت عن الدلائل التي لدي سيعرف الجميع أن أورون ابني حي"

عبيدة

مصدر في حماس : خطاب القسام لا يلغي شروط الحركة لإتمام أي صفقة تبادل

فتح : زيارة قادمة للوفد الامني المصري ولا لقاءات مباشرة مع حماس