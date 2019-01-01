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هنية والسفير الياباني يفتتحان مشروع ترميم نادي خدمات الشاطئ

الأربعاء 24 يوليو 2019 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية والسفير الياباني يفتتحان مشروع ترميم نادي خدمات الشاطئ


غزة / سما/

افتتح  عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية، برفقة السفير الياباني تاكيشي اوكوبو مشروع ترميم نادي خدمات الشاطئ في الحفل الذي أقيم اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والوطنية يتقدمهم السيد إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، ابراهيم ابو سليم نائب رئيس الاتحاد والنائب يحي شامية ، ورساء الاندية علي مدار تاريخ النادي الدكتور عميد عوض رئيس النادي.

وقدم هنية شكره الكبير للسفير الياباني على دعمه الكبير للرياضة الفلسطينية والأندية الرياضية، مؤكدا على أهمية إنجاز المشروع الذي يعد انجازا كبيراً لنادي الشاطئ ونقلة نوعية في مسيرة النادي.

وأشاد هنية بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلس الإدارة لانجاز وتنفيذ المشروع والشركات التي أشرفت على تنفيذه، متمنياً التوفيق لنادي الشاطئ في الإستحقاقات القادمة بعد الانتهاء من ترميم مرافق النادي.

وبدوره قال السفير الياباني ان المشروع يأتي في إطار الدعم المقدم للرياضة الفلسطينية وتمكين الشباب الرياضي في ممارسة هوايتهم المختلفة، مؤكدا أن اليابان تتطلع لمساعدة الشباب الفلسطيني من خلال المشاريع الرياضية التي تساهم في تخفيف الأعباء عليهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانون منها.

وشكر السفير الياباني الدورعبد السلام هنية على دوره المميز في إنجاز المشروع الذي سيخدم شريحة واسعة من الرياضيين، كما وشكر مجلس إدارة نادي خدمات الشاطئ على تعاونهم الكامل لانجاح المشروع، متمنياً لهم التوفيق.

بدوره رحب د. عوض بالحضور على تلبية الدعوة والمشاركة في حفل افتتاح النادي، مؤكدا  أن مجلس الإدارة ومنذ توليه قيادة النادي يسعى للارتقاء بالنادي وتطويره في مختلف المجالات.

وأشار د. عوض إلي أن المشروع الياباني يعتبر نقطة تحول في مسيرة الشاطئ وبداية حقيقية للانطلاق نحو الأفضل، موجها الشكر لاعضاء مجلس الإدارة على جهوده الكبيرة في تنفيذ المشروع ولكل من ساهم وشارك في هذا الإنجاز من ابناء المخيم.

كما وشكر د. عوض هنية على كل ما يقدمه من دعم ومساندة للرياضة الفلسطينية بشكل عام ونادي الشاطئ بشكل خاص، مثمناً جهوده في رقي الرياضة وتطوير البنية التحتية.

وقدم د. عوض شكره باسم المخيم لسعادة السفير الياباني على الدعم الكبير الذي يقدمه لفلسطين وتمويل مشروع ترميم النادي.

الجدير ذكره أن المشروع بتمويل ياباني قدره ٨٢ الف دولار ويشمل تغطية الملعب المعشب، وتركيب الطاقة الشمسية، وترميم قاعة النادي ومرافقه.

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