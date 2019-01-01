وزير النقل والمواصلات يوقع إتفاقية تعاون مع رئيس بلدية حلحول

رام الله / سما /

إستقبل وزير النقل والمواصلات عاصم سالم صباح يوم امس في مكتبه رئيس بلدية حلحول السيد حجازي مرعب والوفد المرافق له، حيث جاءت هذه الزيارة ضمن مساعي الوزير الرامية للنهوض بقطاع النقل والمواصلات من خلال تقوية أسس الشراكة مع الهيئات المحلية.

تناول الإجتماع العديد من القضايا التي تخص قطاع النقل والمواصلات وتمس المواطن الفلسطيني بشكل أساسي ، حيث إستمع الوزير لشرح مفصل للواقع المروري لمدينة حلحول والقرى المحيطة بها وما تعانيه من مشاكل ومعيقات تحول دون تطوير قطاع النقل والمواصلات وتوفير الخدمة للمواطن خاصةً في المناطق المهددة بالإستيطان لتعزيز صموده بخطوات عملية وحقيقية.

كما شكر رئيس البلدية معالي الوزير على إهتمامه الكبير بالمناطق الفلسطينية المهددة، وخطواته العملية لتعزيز الشراكة مع البلديات من خلال توقيع إتفاقية إنشاء مديرية للنقل والمواصلات ومركز فحص فني في مدينة حلحول لخدمة المدينة وقراها وهو ما سينعكس بالإيجاب على المواطن الفلسطيني والنهوض بالإقتصاد بهذه المنطقة.

من جانبه رحب الوزير برئيس البلدية والوفد المرافق له، مثمناً خطوة المجلس البلدي بتوقيع إتفاقية التعاون مع وزارة النقل والمواصلات والتي بموجبها سيتم إفتتاح مديرية للنقل والمواصلات في المدينة وما سيترتب على ذلك من آثار إقتصادية حقيقية للمدينة وتوفير فرص عمل ودعم المجلس البلدي وتقديم الخدمات الخاصة بالوزارة بشكل أسهل للمواطن مما سيوفر عليه الوقت والجهد.