"التربية" والمجلس الثقافي البريطاني يكرمان المشاركين في برنامج "بال تاج"

رام الله / سما /

كرّمت وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، اليوم الأربعاء، المشرفين والمعلمين المشاركين في البرامج التدريبية الخاصة بمجتمعات التعلم المهني بالغة الانجليزية "بال تاج".

وحضر مراسم التكريم وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، ومدير المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين مارتن دلتري، وحشد من الأسرة التربوية.

وفي هذا السياق، نقل صالح تحيات وزير التربية للحضور، شاكراً المجلس الثقافي البريطاني على جهوده في دعم ومساندة الجهود التطويرية التي تقودها الوزارة، مشيداً بالشراكة الناجزة مع المجلس في مجال تطوير المعلمين خاصة معلمي اللغة الإنجليزية.

وأكد وكيل التربية أهمية الاستمرار في تطوير قطاع التعليم لتحسين نوعية التعليم وتجويد مخرجاته، لافتاً إلى أهمية إعداد الطلبة للمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية، مشدداَ على دور المعلم داخل الغرفة الصفية لما له ما انعكاسات على مهارات وبناء شخصيات الطلبة.

بدوره، أشاد دلتري بالجهود التطويرية التي تبذلها وزارة التربية في رفع شأن التعليم وتحقيق العديد من الإنجازات، مؤكداً أهمية اكساب الطلبة المهارات الأساسية الخاصة باللغة الإنجليزية.

وشدد على الالتزام بالعمل مع الوزارة خاصة في مجال تعليم اللغة الإنجليزية لحصول الطلبة على فرص أفضل في التعليم، متطرقاً للمرحلة الجديدة في برنامج تعليم اللغة الإنجليزية.

من الجدير بالذكر ان المجلس الثقافي البريطاني عمل خلال السنة الماضية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأونروا على تطوير مهارات أكثر من 200 معلم من خلال برنامج تدريبي فريد من نوعه لمعلمي اللغة الانجليزية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وذلك من خلال برنامج “Teaching for Success" الذي يتبع نهجا يعمل على دمج التعليم عن بعد مع لقاءات تدريبية وجها لوجه.

وتم خلال اللقاء توزيع الشهادات التكريمية على المشاركين في برنامج "بال تاج". وأعلن المجلس الثقافي البريطاني عن توسيع نطاق الفرص التدريبية لمعلمي اللغة الانجليزية من خلال اعطاء الفرصة ل 700 معلماً في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس للالتحاق ببرنامج “Teaching for Success”، كما تم الافصاح عن المخططات المستقبلية لإشراك كافة المعلمين بالفرص التدريبية من خلال المصادر التعليمية التي يوفرها المجلس الثقافي البريطاني الكترونيا.