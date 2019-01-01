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التعليم تحذر الطلبة من التسجيل في هذه الجامعات الفلسطينية

الأربعاء 24 يوليو 2019 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تحذر الطلبة من التسجيل في هذه الجامعات الفلسطينية


رام الله / سما /

 حذرت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، يوم الأربعاء، الطلبة خاصة الذين تخطوا شهادة توجيهي الثانوية العامة 2019 بنجاح إلى عدم التسجيل في جامعتي بوليتكنك فلسطين في غزة ، وبوليتكنك المستقبل وأكاديمية دراسات عليا.
وقالت وزارة التربية في بيان صحفي إنه "في ضوء القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي, والقاضية بإلغاء الاعتماد العام لكل من، أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، بوليتكنك فلسطين (غزة)، بوليتكنك المستقبل، فإننا نؤكد على عدم قبول وتسجيل أي طالب جديد في هذه المؤسسات".

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