الخرطوم: أنباء عن محاولة انقلابية واعتقالات في صفوف ضباط الجيش السوداني

الخرطوم /سما/

كشف مصدر عسكري سوداني يوم الأربعاء، أن المجلس العسكري الانتقالي اعتقل خلال الساعات الماضية، ضباطا كبار بالجيش، بتهمة "التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم".

ونشرت وسائل إعلام سودانية، بعض أسماء ضباط الجيش الذين قيل إنه تم اعتقالهم، منهم رئيس الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب، قائد المنطقة المركزية اللواء بحر، اللواء دكتور نصر الدين عبد الفتاح، واللواء عبد العظيم محمد الأمين قائد قوات الدفاع الشعبي.

وقالت عدد من المواقع الإلكترونية المحلية، إن المجلس العسكري اعتقل وزير الخارجية السابق علي كرتي، والأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد الحسن".

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية في هذا الشأن.

وبحسب موقع "أخبار السودان"، فإن هذه المحاولة الانقلابية ليست الأولى ضد "المجلس العسكري السوداني"، إذ سبقتها محاولة في 13 يونيو الماضي، واعتقل الجيش على إثرها مجموعتين من الضباط الأولى مكونة من 5 ضباط، أما الثانية فعدد أفرادها 12 ضابطا.