  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الخرطوم: أنباء عن محاولة انقلابية واعتقالات في صفوف ضباط الجيش السوداني

الأربعاء 24 يوليو 2019 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخرطوم: أنباء عن محاولة انقلابية واعتقالات في صفوف ضباط الجيش السوداني


الخرطوم /سما/

كشف مصدر عسكري سوداني يوم الأربعاء، أن المجلس العسكري الانتقالي اعتقل خلال الساعات الماضية، ضباطا كبار بالجيش، بتهمة "التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم".

ونشرت وسائل إعلام سودانية، بعض أسماء ضباط الجيش الذين قيل إنه تم اعتقالهم، منهم رئيس الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب، قائد المنطقة المركزية اللواء بحر، اللواء دكتور نصر الدين عبد الفتاح، واللواء عبد العظيم محمد الأمين قائد قوات الدفاع الشعبي.

وقالت عدد من المواقع الإلكترونية المحلية، إن المجلس العسكري اعتقل وزير الخارجية السابق علي كرتي، والأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد الحسن".

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية في هذا الشأن.

وبحسب موقع "أخبار السودان"، فإن هذه المحاولة الانقلابية ليست الأولى ضد "المجلس العسكري السوداني"، إذ سبقتها محاولة في 13 يونيو الماضي، واعتقل الجيش على إثرها مجموعتين من الضباط الأولى مكونة من 5 ضباط، أما الثانية فعدد أفرادها 12 ضابطا.

الأكثر قراءة اليوم

القسام يحذر الاحتلال : ملف الجنود الاسرى عرضة للإغلاق نهائيا!

نتنياهو: نستعد لمعركة عسكرية واسعة ضد غزة ويؤكد التزامه بإعادة الجنود الأسرى

كيف تعاملت وسائل الإعلام العبرية مع خطاب القسام حول الجنود الأسرى ؟

هكذا تحوّل بعض جنود الاحتلال إلى جواسيس ومخبرين

من عائلة مسلمة.. معلومات مثيرة عن رئيس وزراء بريطانيا الجديد

نبأ تحدث عن سحب الجنسية من سعودي زار إسرائيل تحول إلى لغز!

خطاب هام للناطق العسكري باسم كتائب القسام حول أسرى الاحتلال الليلة

الأخبار الرئيسية

12

صور.. تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع العاهل الاردني

والدة شاؤول :"لو كشفت عن الدلائل التي لدي سيعرف الجميع أن أورون ابني حي"

عبيدة

مصدر في حماس : خطاب القسام لا يلغي شروط الحركة لإتمام أي صفقة تبادل

فتح : زيارة قادمة للوفد الامني المصري ولا لقاءات مباشرة مع حماس

خامنئي

حماس تعتزم الانضمام الى تحالف دفاعي مع ايران وسوريا تشترط