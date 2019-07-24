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اجتماع اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس – الجانب الفلسطيني

الأربعاء 24 يوليو 2019 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس – الجانب الفلسطيني


القدس المحتلة / سما /

 عقدت اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس – الجانب الفلسطيني اليوم الأربعاء 24-7-2019 اجتماعا هاما برئاسة سماحة مفتي القدس والديار الفلسطينية رئيس اللجنة الشيخ محمد حسين وامين سرها اللواء بلال النتشة الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس وبحضور جميع أعضاء اللجنة .

وصرح اللواء النتشة بان اللجنة ناقشت قضية المساعدات المقدمة من قبل اللجنة للمؤسسات والهيئات العاملة في القدس في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والرياضية وغيرها ، مشيرا الى انه جرى أيضا بحث مسألة الدعم المقدم للجامعات والمعاهد والكليات التعليمية ليتسنى لها الثبات والصمود على الأرض في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها شعبنا جراء الحصار المالي الذي تفرضه عليه .

كما تداول المجتمعون في اليات استمرار الدعم المقدم من قبل اللجنة القطرية للمؤسسات المذكورة مشددين على أهمية التعاون من قبل جميع الأطراف المعنية لاستمرار عمل هذه المؤسسات الحيوية في المدينة المقدسة والتي تحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية للقدس .

وحيا المجتمعون ، الحكومة القطرية على ما تقدمه من دعم للمؤسسات الفلسطينية في القدس على وجه الخصوص لما لذلك من أهمية في تعزيز الصمود والثبات على الأرض في وجه الهجمة المنظمة التي تتعرض لها المدينة بهدف الغاء الوجود الفلسطيني فيها .

يشار الى اللجنة القطرية تقدم دعما منتظما للمؤسسات التعليمية والصحية والمجتمعية والأندية والمؤسسات الرياضية في القدس والأراضي الفلسطينية في اطار رؤيتها المتكاملة لضرورة استمرار وجود هذه المؤسسات الفاعل على الأرض لتقديم خدماتها لأبناء شعبنا في شتى المجالات التي يحتاجها ، مع العلم بان الجانبين الصحي والتعليمي يحظيان بأهمية كبيرة في عمل اللجنة .

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