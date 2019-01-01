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الفنان المصري فاروق الفيشاوي يدخل في حالة غيبوبة

الأربعاء 24 يوليو 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان المصري فاروق الفيشاوي يدخل في حالة غيبوبة


القاهرة /وكالات/

أكد الموسيقار المصري هاني مهنا الصديق المقرب من الفنان فاروق الفيشاوي، أنه يمر بأزمة صحية شديدة، مشيرا إلى أنه دخل في حالة غيبوبة كبدية.

وقال هاني مهنا في تصريحات لموقع "مصراوي": "إن النجم الكبير فاروق الفيشاوي، أُعدت له غرفة عناية مركزة كاملة، ووضع على الأجهزة الطبية بعد دخوله في غيبوبة كبدية".

وأوضح: "أنه دخل في غيبوبة، بسبب توقف الكبد عن العمل، وأن حالته مقلقة وحرجة للغاية".

وأشار مهنا أنه متواجد بجوار أسرة الفيشاوي بشكل يومي، إذ تسيطر عليهم حالة من الحزن.

كان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه نزلة برد في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض.

المصدر: مصراوي

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