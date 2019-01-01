ضاحي خلفان: لماذا كان ترامب أسدا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران؟

ابو ظبي / وكالات/

تساءل نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، في تغريدة عبر "تويتر"، عن سبب اختلاف تعامل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع العرب عن تعامله مع إيران.

وقال خلفان: "لماذا كان ترامب أسدا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران".

ورد مغردون على ضاحي خلفان، فقال بعضهم إن الغرب فشل في التعامل مع تهديدات إيران، وأجاب آخرون أن السبب هو تفرق وتشتت قادة العرب، فيما دعاه آخرون إلى توجيه هذا السؤال إلى القادة العرب أنفسهم.

ويبدو ان هدفهم تضخيم ايران وجعلها شرطي المنطقة ولاحل الا بقوة العرب وهذا ماتسعى اليه السعودية والامارات ومصر..وماتعمل ضده قطر والتنظيمات الارهابية العربية سواء التابعه لايران او تركيا

وقال اخر "بسبب تفرق وتشتت قادة العرب والذين جعلوا من أنفسهم نعاجاً عن ترامب وأسوداً وضباعاً على بعضهم البعض وترامب يحترم القوي فقط ويعمل له ألف حساب".

وتشهد منطقة الخليج تصعيدا خطيرا بين الولايات المتحدة ودول عربية من بينها السعودية والإمارات من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة، وأمر ترامب بشن هجمات جوية ردا على ذلك، ثم ألغى العملية قبل دقائق فقط من شنها.