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عدنان: الأسرى المضربون يدفعون الثمن نيابة عن الأمة كلها

الأربعاء 24 يوليو 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدنان: الأسرى المضربون يدفعون الثمن نيابة عن الأمة كلها


جنين / سما /

 قال خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، إن الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال هم من يدفع الثمن نيابة عن الأمة بأكملها.

وجاء ذلك في كلمة للشيخ عدنان خلال مسيرة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال ببلدة دير أبو مشعل.

وأضاف، نحن اليوم نقف في فعالية كبيرة إسنادا للأسرى كل الأسرى وليس فقط المضربين عن الطعام".

وتابع، نجتمع اليوم لأجل إخوة الشهداء، الأسرى هم جنود القدس والتحرير، من يدير الظهر لهم يدير الظهر للقدس والأقصى وفلسطين، نحن اليوم نأكل ونشرب ونتمتع، لكن من يضرب عن الطعام في السجون هم من يدفع الثمن عنا وعن أمتنا".

وقال، نحن ننتفض اليوم لمن انتفضوا لأجلنا، هذا الموقف يغيظ العدو في المغتصبات والمعسكرات، نحن ملتحمون في المعركة على نفس الفكر والنضال والكفاح، ومستعدون لدفع الثمن من أرواحنا وأنفسنا".

ووجه عدنان رسالة إلى الاحتلال بأن "من يريد جنوده في غزة عليه أن يدفع الثمن، لدينا آلاف الأسرى في سجونكم، يجب أن يعودوا إلى بيوتهم".

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