رأفت يطالب الدول العربية عدم استقبال الوفد الأمريكي القادم

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب الامينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت: "إن محور اجتماع القيادة غدا الخميس سيركز على انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا في القدس وغزة وزيادة وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة، إلى جانب تنصل حكومة الاحتلال من التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي".

وشدد رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" التابعة لحكومة رام الله، الاربعاء، انه لا يمكن ان يستمر الجانب الفلسطيني من طرف واحد الالتزام بهذه الاتفاقيات، داعيا القيادة البدء في تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني بقطع كافة اشكال العلاقة مع اسرائيل سواء الأمنية أو الاقتصادية.

وطالب رأفت، الدُّول العربية، الالتزام بتنفيذ قرارات القمم العربية وآخرها القمة التي عقدت بمكة والتي أكدت على حقوق شعبنا، وأن لا تستقبل الوفد الأمريكي الذي يأتي لتمهيد تمرير ما تسمى بـ "صفقة القرن" لما فيه انتهاك ومخالفة لقرارات القمم العربية واجتماعات وزراء خارجية الدول العربية.

وشدد رأفت على ضرورة أن تأخذ الدول العربية موقفا جديا وعمليا ضد الموقف الامريكي والاجراءات الاسرائيلية بحق شعبنا ووقف كافة اشكال التطبيع مع الاحتلال والالتزام بمبادرة السلام العربية.

وبشأن المصالحة الوطنية أكد رأفت أن الجهود مستمرة مع الجانب المصري وهناك تواصلا مع حركة حماس من قبل الفصائل بقطاع غزة لإنهاء الانقسام الذي هو نقطة الضعف الرئيسية التي تستغلها اسرائيل، معربا عن أمله بالتوصل لتطبيق كافة الاتفاقيات التي وقعت وآخرها اتفاق عام 2017.