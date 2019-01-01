اصلاحي فتح: ضمان استمرار الحراك الشعبي في لبنان يحتم علينا مراجعة التحركات وتطويرها

غزة / سما /

اصدر تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح بيانا، الثلاثاء، فيما يص الحراك الشعبي في المخيمات الفلسطينية في لبنان .

وقال التيار في بيان صدر عنه، ضمان استمرار الحراك الشعبي يحتم علينا جميعاً مراجعة التحركات وتطويرها في المخيمات.

ونص البيان كالتالي:

يا جماهير شعبنا الفلسطيني

يا نبض الثورة الفلسطينية

لليوم التاسع و أنتم تسطرون أروع ملاحم الوفاء و التضحية بتماسككم و رفضكم للقرارات الجائرة بحق ابناء شعبنا .

لقد أسمعتم العالم أجمع أنين وجعكم وحجم الظلم اللاحق بكم و جسدتم أبهى معاني الرقي باندفاعكم و حرصكم و محافظتكم على سلمية التحركات ، رغم محاولات الحاقدين على استفزازكم و حرفكم عن بوصلة الحق و اهدافكم النبيلة .

يا جماهير شعبنا

لقد حققتم الجزء الاكبر من اهدافكم و لم يتبقى لنا سوى الاعلان عنها و هذا ما لمسناه من تأييد دولة رئيس مجلس النواب و دولة رئيس الحكومة و مواقف المسؤولين اللبنانيين من كتل نيابية و أحزاب ولقاءات سياسية .

بناء لهذه المعطيات المؤكدة فإن الخطوة الاستراتيجية الآن لضمان استمرار وتطوير حراك الشعب الفلسطيني تحتم علينا جميعاً مراجعة للتحركات وفق المصلحة الفلسطينية و اللبنانية وهذا لا يعني اجهاض للتحركات و لا قطف ثمارها قبل ان تنضج بل هو في صلب الحركة النضالية الجماهيرية ، متمسكين بحقوقنا و ابتكار وسائل و أساليب تحفظ شعبنا و قدرته على الصمود و الاستمرار لتحقيق الأهداف العادلة .