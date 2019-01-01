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اصلاحي فتح: ضمان استمرار الحراك الشعبي في لبنان يحتم علينا مراجعة التحركات وتطويرها

الأربعاء 24 يوليو 2019 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصلاحي فتح: ضمان استمرار الحراك الشعبي في لبنان يحتم علينا مراجعة التحركات وتطويرها


غزة / سما /

 اصدر تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح بيانا، الثلاثاء، فيما يص الحراك الشعبي في المخيمات الفلسطينية في لبنان .
وقال التيار في بيان صدر عنه،  ضمان استمرار الحراك الشعبي يحتم علينا جميعاً مراجعة التحركات وتطويرها في المخيمات.
ونص البيان كالتالي:
يا جماهير شعبنا الفلسطيني 
يا نبض الثورة الفلسطينية 
لليوم التاسع و أنتم تسطرون أروع ملاحم الوفاء و التضحية بتماسككم و رفضكم للقرارات الجائرة بحق ابناء شعبنا . 
لقد أسمعتم العالم أجمع أنين وجعكم وحجم الظلم اللاحق بكم و جسدتم أبهى معاني الرقي باندفاعكم و حرصكم و محافظتكم على سلمية التحركات ، رغم محاولات الحاقدين على استفزازكم و حرفكم عن بوصلة الحق و اهدافكم النبيلة . 

يا جماهير شعبنا
لقد حققتم الجزء الاكبر من اهدافكم و لم يتبقى لنا سوى الاعلان عنها و هذا ما لمسناه من تأييد دولة رئيس مجلس النواب و دولة رئيس الحكومة و مواقف المسؤولين اللبنانيين من كتل نيابية و أحزاب ولقاءات سياسية . 
بناء لهذه المعطيات المؤكدة فإن الخطوة الاستراتيجية الآن لضمان استمرار وتطوير حراك الشعب الفلسطيني تحتم علينا جميعاً مراجعة للتحركات وفق المصلحة الفلسطينية و اللبنانية وهذا لا يعني اجهاض للتحركات و لا قطف ثمارها قبل ان تنضج بل هو في صلب الحركة النضالية الجماهيرية ، متمسكين بحقوقنا و ابتكار وسائل و أساليب تحفظ شعبنا و قدرته على الصمود و الاستمرار لتحقيق الأهداف العادلة .

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