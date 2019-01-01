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بدء تصدير الغاز إلى مصر ولقاء إسرائيلي فلسطيني في القاهرة

الأربعاء 24 يوليو 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء تصدير الغاز إلى مصر ولقاء إسرائيلي فلسطيني في القاهرة


سما / وكالات/

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الأربعاء، بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى جمهورية مصر العربية في غضون 4 أشهر، مؤكداً أن هناك إمكانية لإقامة المزيد من الروابط بين مصر وإسرائيل.

وقال الوزير الإسرائيلي، وفقاً لوكالة "رويترز": ""في غضون أسابيع سنستكمل صفقة شراء حصص في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط".

ووصل وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة على رأس وفد من تل أبيب في زيارة لمصر تستغرق يومين يشارك خلالها في فعاليات منتدى غاز شرق المتوسط التي تبدأ غدا الخميس.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات المنتدى وزراء الطاقة في مصر وإيطاليا واليونان وقبرص وفلسطين والأردن وإسرائيل إلى جانب ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

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