  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هل تقف إسرائيل خلف اغتيال زيدان في دمشق

الأربعاء 24 يوليو 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تقف إسرائيل خلف اغتيال زيدان في دمشق


دمشق /سما/

 ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن مشهور زيدان الذي اغتيل منذ أيام بانفجار وقع في سيارة كان يستقلها في ريف دمشق، كان مسؤولًا عن تجنيد متطوعين في قرى بالجولان والقنيطرة قرب الحدود مع إسرائيل.

ويعتقد أن طائرة بدون طيار لم تعرف هويتها (قد تكون إسرائيلية) أطلقت صاروخًا على السيارة التي كان على متنها زيدان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن زيدان كان يجند نشطاء بهدف جمع معلومات عن الجيش الإسرائيلي، وكان يحشد أسلحة ويخفيها في أماكن قريبة. مشيرةً إلى أنه كان تحت تعقب الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وبينت أن زيدان يقطن في قرية الخضر الدرزية في مرتفعات الجولان، وكان يجمع مع مجندين تحت امرته معلومات استخبارية حول تحركات قوات عسكرية إسرائيلية على الحدود. مشيرةً إلى أن الأسلحة التي كان ينقلها لمجنديه ويخفيها في القرى القريبة كانت ستستخدم ضد إسرائيل خلال أي مواجهة عسكرية.

وادعت الصحيفة أن زيدان عاد حديثًا إلى سوريا قادمًا من لبنان التي تم استدعائه لزيارتها بعد أن كشف الجيش الإسرائيلي علنًا عن مشروع "ملف الجولان".

ولم تستبعد الصحيفة، أن يكون الهجوم الذي وقع فجر اليوم في القنيطرة ضد أهداف قيلت أنها لحزب الله وميليشيات إيرانية أن يكون مرتبطًا بمشروع ملف الجولان الذي كشف عنه والذي يتضمن معلومات عن تمركز قوات وصفت بـ "المرتزقة" تتبع لحزب الله وإيران بالقرب من الحدود.

الأكثر قراءة اليوم

القسام يحذر الاحتلال : ملف الجنود الاسرى عرضة للإغلاق نهائيا!

نتنياهو: نستعد لمعركة عسكرية واسعة ضد غزة ويؤكد التزامه بإعادة الجنود الأسرى

كيف تعاملت وسائل الإعلام العبرية مع خطاب القسام حول الجنود الأسرى ؟

هكذا تحوّل بعض جنود الاحتلال إلى جواسيس ومخبرين

من عائلة مسلمة.. معلومات مثيرة عن رئيس وزراء بريطانيا الجديد

الرئاسة : "الخميس" مفترق طرق على كافة المستويات

نبأ تحدث عن سحب الجنسية من سعودي زار إسرائيل تحول إلى لغز!

الأخبار الرئيسية

12

صور.. تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع العاهل الاردني

والدة شاؤول :"لو كشفت عن الدلائل التي لدي سيعرف الجميع أن أورون ابني حي"

عبيدة

مصدر في حماس : خطاب القسام لا يلغي شروط الحركة لإتمام أي صفقة تبادل

فتح : زيارة قادمة للوفد الامني المصري ولا لقاءات مباشرة مع حماس

خامنئي

حماس تعتزم الانضمام الى تحالف دفاعي مع ايران وسوريا تشترط