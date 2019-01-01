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بوليتكنك فلسطين تستقبل سفير فلسطين لدى دولة الكويت

الأربعاء 24 يوليو 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

استقبل رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الأستاذ الدكتور عماد الخطيب سفير فلسطين لدى دولة الكويت الأستاذ رامي طهبوب، جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس رابطة الجامعيين الدكتور سفيان سلطان والأستاذ رفعت طهبوب، و نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مصطفى أبو الصفا، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير المهندس أيمن سلطان، والدكتور رضوان طهبوب، ومدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عبد الناصر دعنا.

رحّب الخطيب بالوفد الضيف، وقدّم نبذة تعريفية عن الجامعة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها للطلبة، ورؤية الجامعة وخططها المستقبلية، والدور الذي تقوم به لخدمة المجتمع المحلي بكافة شرائحه، وتحدث عن مشاريع الجامعة ومرافقها المُختلفة.

 

فيما عبّر "طهبوب"  عن سعادته مُشيراً إلى الصداقة الحميمة التي تربط الشعبين الكويتي والفلسطيني، مبدياً إستعداد بلاده للتعاون المشترك في كافة المجالات الأكاديمية.
 

خلال الزيارة تمّ اصطحاب الوفد الضّيف في جولةٍ للإطلاع على مرافق الجامعة المختلفة، وقد أبدى السيد "طهبوب"  إعجابه بتطور الجامعة ودورها المجتمعي واهتمامها بالشراكات المُختلفة على كافة الأصعدة.

فيما أكّد المجتمعون على أهمية ضرورة الاستمرار في بناء العلاقات الأكاديمية بين الجامعات الكويتية وجامعة بوليتكنك فلسطين، وبناء علاقات مع الجهات المُختلفة، وتم الاتفاق على توسيع وتشبيك وتعميق التعاون الأكاديمي والبحثي ما بين الطرفين في المستقبل القريب.

#بوليتكنك فلسطين #الكويت

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