كلوب يكشف خطة ليفربول في سوق الانتقالات

وكالات / سما /

أزاح يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، الستار عن خطة فريقه في الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أشار إلى أن بطل أوروبا لا يزال نشطاً في الميركاتو لكنه لن يدفع أموالاً طائلة.

وتعاقد ليفربول مع المدافع الهولندي الشاب سيب فان دي بيرج، وارتبط بضم العديد من اللاعبين لكنه حتى الآن لم يبرم أي صفقة كبيرة على غرار بقية الأندية الإنجليزية.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة (ديلي ميل) البريطانية: “نحن مازلنا نبحث، ولكنه لن يكون أكبر سوق انتقالات بالنسبة لليفربول، سيكون مجرد سوق انتقالات”.

وتابع: “إبرام الصفقات ليس سهلاً.. قلت في العام الماضي إن تطوير الفريق ليس بالأمر السهل، بالمال المجنون، يمكنك دائماً القيام بذلك، حسناً، أنت تدفع كل ما تريد، ثم يكون ذلك ممكناً”.

وأضاف: “سنرى ما الذي سنفعله، وإذا لم نفعل شيئاً بحلول نهاية سوق الانتقالات فسيكون ذلك لأسباب مختلفة، نحن أثرياء حقاً، ولكن لا يمكننا أن نفعل ما تفعله بعض الفرق الأخرى”.

واختتم بالقول: “إذا استطعنا أن نجلب شخصاً آخر يجعل الأمور أفضل، سنرى، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا الفريق موجود بالفعل”.



