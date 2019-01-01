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ملحم: الحكومة تضع خطتين لانقاذ واد الحمص ويتحدث عن نسبة رواتب الموظفين

الأربعاء 24 يوليو 2019 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: الحكومة تضع خطتين لانقاذ واد الحمص ويتحدث عن نسبة رواتب الموظفين


رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم ان الحكومة وضعت خطتين لمساندة المواطنين في حي وادي الحمص الذين هدم الاحتلال منازلهم.

وبين ملحم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء ،ان الخطتين احداهما قصيرة الامد والاخرى طويلة وتقومان على تعزيز صمود المواطنين وايجاد مساكن لهم قبل تنفيذ الخطة طويلة الامد بإقامة منازل على انقاض البيوت المهدمة مشيرا الى ان هناك لجان فنية تدرس كل الخيارات لتعزيز ثبات المواطنين على اراضيهم وعدم مغادرتها.

وفيما يخص توجه الحكومة لعقد اجتماعات مشتركة في مصر بين ملحم ان هذه الزيارة تأتي استكمالا للقاءات السابقة التي اجرتها الحكومة في الاردن والعراق وضمن خطتها في الانفكاك عن الاحتلال .

وحول النسبة التي ستدفع من رواتب الموظفين عن شهر تموز لم يوضح ملحم النسبة مؤكدا ان الحكومة ورئيس الوزراء يوليان هذا الامر اهمية كبيرة لاسيما مع حلول عيد الاضحى المبارك وعودة المدارس والحكومة بانتظار تقييم ما سيدخل الى الخزينة العامة من اموال ليتم بعد ذلك الاعلان عن نسبة الصرف .

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