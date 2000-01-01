ماذا قال المصري تريزيجيه بعد انتقاله رسمياً إلى أستون فيلا؟

وكالات / سما /

عبر النجم المصري محمود تريزيجيه عن سعادته بالانضمام إلى أستون فيلا ، عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة اليوم الأربعاء.

وكان أستون فيلا قد أعلن اليوم الأربعاء عن تعاقده مع تريزيجيه قادماً من الدوري التركي ، لينضم إلى مواطنه أحمد المحمدي.

وقال اللاعب عقب التوقيع على عقد انضمامه لأستون فيلا “أنا سعيد باللعب في واحد من أفضل أندية العالم وفي واحد من أفضل دوريات العالم أيضاً ، هذا الأمر كان حلم بالنسبة لي”.

وسئل تريزيجيه عن مهمته مع الفريق ، ليجيب “علي تسجيل الكثير من الأهداف وصناعتها أيضاً ، لكن قبل كل شيء علي مساعدة الفريق على الفوز”.

وتطرق تريزيجيه إلى علاقته مع مواطنه أحمد المحمدي ، بقوله “هي مثل أخي وصديق مقرب لي فهو كابتن المنتخب الوطني ، دائماً يحدثني عن أستون فيلا ويقول لي أن النادي مذهل ، أخبرني بأنهم سيساعدوني وأنا سأقوم بذلك”.