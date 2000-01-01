  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم فتاة

الأربعاء 24 يوليو 2019 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 16 مواطنا من الضفة، بينهم فتاة.

وبين نادي الأسير، أن ثمانية مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة طولكرم، وهم: عز الدين محمد الودية (23 عاماً)، ومحمد إبراهيم فقها (35 عاماً)، احمد محمود ابو جبارة (40 عاماً)، وفادي عبد الرحيم خطاب (40 عاماً)، وأحمد عبد القادر حمدان (18 عاماً)، ومثنى عبد الله سدلة (26 عاماً)، ومعاذ الشيخ حسين، ويونس غازي عودة (24 عاما).

ومن محافظة قلقيلية اعتقل الاحتلال الفتاة آلاء البشير بعد استدعائها، كما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة نابلس وهما: حازم أحمد إدريس، ومحمود لبيب دوابشة وهو أسير سابق قضى خمس سنوات وأُفرج عنه قبل خمسة أشهر.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن علاء العويوي (46 عاما) من محافظة الخليل، وخالد رائد طقاطقة وشقيقه محمد من محافظة بيت لحم، ومحمد زياد نمر، ونمر نائل انجاص وكلاهما من محافظة رام الله والبيرة.

#قوات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

منسق شؤون الاسرى يزعم : "حماس تعيش في في اللا لا لاند "

القسام يحذر الاحتلال : ملف الجنود الاسرى عرضة للإغلاق نهائيا!

نتنياهو: نستعد لمعركة عسكرية واسعة ضد غزة ويؤكد التزامه بإعادة الجنود الأسرى

ايهود باراك يعتذر للمجتمع العربي في "اسرائيل" عن أحداث أكتوبر 2000 الدامية

الرئاسة : "الخميس" مفترق طرق على كافة المستويات

من عائلة مسلمة.. معلومات مثيرة عن رئيس وزراء بريطانيا الجديد

خطاب هام للناطق العسكري باسم كتائب القسام حول أسرى الاحتلال الليلة

الأخبار الرئيسية

فتح : زيارة قادمة للوفد الامني المصري ولا لقاءات مباشرة مع حماس

كيف نظرت المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية لزيارة العاروري لإيران؟

خامنئي

حماس تعتزم الانضمام الى تحالف دفاعي مع ايران وسوريا تشترط

هكذا تحوّل بعض جنود الاحتلال إلى جواسيس ومخبرين

كيف تعاملت وسائل الإعلام العبرية مع خطاب القسام حول الجنود الأسرى ؟