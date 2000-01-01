قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم فتاة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 16 مواطنا من الضفة، بينهم فتاة.

وبين نادي الأسير، أن ثمانية مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة طولكرم، وهم: عز الدين محمد الودية (23 عاماً)، ومحمد إبراهيم فقها (35 عاماً)، احمد محمود ابو جبارة (40 عاماً)، وفادي عبد الرحيم خطاب (40 عاماً)، وأحمد عبد القادر حمدان (18 عاماً)، ومثنى عبد الله سدلة (26 عاماً)، ومعاذ الشيخ حسين، ويونس غازي عودة (24 عاما).

ومن محافظة قلقيلية اعتقل الاحتلال الفتاة آلاء البشير بعد استدعائها، كما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة نابلس وهما: حازم أحمد إدريس، ومحمود لبيب دوابشة وهو أسير سابق قضى خمس سنوات وأُفرج عنه قبل خمسة أشهر.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن علاء العويوي (46 عاما) من محافظة الخليل، وخالد رائد طقاطقة وشقيقه محمد من محافظة بيت لحم، ومحمد زياد نمر، ونمر نائل انجاص وكلاهما من محافظة رام الله والبيرة.