شؤون الأسرى وجامعة غزة توقعان على مذكرة اتفاق في قضايا تعليم الأسرى والمحررين وذويهم

غزة / سما /

وقعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ممثلة بوفد يرأسه وكيل مساعد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية الأستاذ بسام المجدلاوى واللجنة المكلفة بادارة الهيئة فى المحافظات الجنوبية المكونة من مدير عام برنامج تأهيل الأسرى المحررين الأستاذ عاطف مرعى و مدير عام وحدة الرقابة الداخلية الأستاذ حسن قنيطة وطاقم من مجلس إدارة جامعة غزة ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الجليل صرصور ورئيس مجلس الادارة المهندس حسام العالول ونائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية المهندس ايهاب العالول وعضو مجلس الادارة الأستاذ كمال راضى وبحضور نخبة من الأسرى المحررين والمؤسسات مذكرة اتفاق حول تعليم الأسرى والمحررين وأبناءهم .

من ناحيته شكر الأستاذ المجدلاوى خلال اللقاء جامعة غزة على حسن استقبالها وتعاونها وتفهمها للقضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الأسرى والمحررين ، وأكد رئيس الجامعة د. صرور على استعداده الكبير بالتعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بتعليم الأسرى وذويهم ، والأنشطة والفعاليات المساندة للأسرى والداعمة لهم .