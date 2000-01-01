فتح : زيارة قادمة للوفد الامني المصري ولا لقاءات مباشرة مع حماس

رام الله / سما /

قال امين سر المجلس الثوري ماجد الفتياني ان العمل جار مع كل الجهات الرسمية والفصائل لمتابعة اليات تنفيذ توصيات الثوري مؤكدا ان القيادة والحكومة جادتان في تقديم الدعم المباشر لأهالي في وادي الحمص .

واضاف الفتياني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء ،عن وجوب وضع خطة وطنية تحسبا لجرائم جديدة قد يرتكبها الاحتلال بعد مجزرة وادي الحمص تستند على تعزيز الامكانيات الذاتية وصمود شعبنا.

وفيما يتعلق بملف المصالحة أشار الفتياني الى زيارة قادمة للوفد المصري على الرغم من عدم اتخاذ حركة حماس لأي موقف جديد واستمرارها بالمماطلة لافتا ان حل الملف بتطبيق اتفاق 2017 الذي من شأنه اعادة اللحمة الى شقي الوطن.

ونفى امين سر حركة فتح ماجد الفتياني وجود اي لقاءات مباشرة مع حماس في الوقت ذاته شدد على اهمية اجراء الانتخابات.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي الحركي قال الفتياني ان اللجنة المركزية لحركة فتح قد ترشح ستة اعضاء جدد للمجلس الثوري في الدورة القادمة مشيرا الى قرارات بتفعيل دور لجان المجلس وعمل الاقاليم في الداخل والخارج والجاليات الفلسطينية لمواجهة التحديات السياسية.