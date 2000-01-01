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السعودية: لا مبرر لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية

الأربعاء 24 يوليو 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: لا مبرر لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية


القدس المحتلة / سما /

دعت االسعودية المجتمع الدولي إلى منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي "من الاستمرار في ممارسته البشعة ضد الفلسطينيين".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء عن المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، القول في كلمة نيابة عن المجموعة العربية أمام الاجتماع الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة: "لا يوجد مبرر لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التوافق الدولي حول حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ولا يوجد مبرر لاستمرار الصراع في ظل تأكيد الدول العربية على تحقيق سلام شامل مع إسرائيل استنادا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية".

كما عبر المعلمي عن تقدير المجموعة العربية للدور المهم الذي تقوم به لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ولتقرير جديد صدر عنها وركز على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وأشار المندوب السعودي لدى المنظمة الدولية إلى أن التقرير يؤكد التداعيات الخطيرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لأبسط الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والسكان في الجولان السوري المحتل، وانتهاك التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال في الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، غير مبالية بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.

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