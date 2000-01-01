أول تعليق من فاروق الفيشاوي على وعكته الصحية الخطيرة

وكالات / سما /

تعرض النجم فاروق الفيشاوي ، إلى أزمة صحية، وصفتها مصادر صحافية، بالحرجة، وذلك أثناء تلقيه العلاج بالمنزل من مرض السرطان الذي عانى منه الفترة الأخيرة، مما استدعى نقله إلى المستشفى، قبل أن يغادره الثلاثاء.

ونقلت مجلة “لها” عن الفيشاوي قوله إن ما حدث له أزمة صحية بسيطة ومرت بسلام، ونقله للمستشفى كان للاطمئنان على صحته فقط، وأنه لم يمكث أكثر من 24 ساعة في المستشفى للمتابعة.

وكان الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، في شهر أكتوبر الماضي.

وأكد في حينه أنه سيتعامل مع المرض على أنه صداع أو “نزلة برد”، في إشارة إلى إصراره على مواجهة الأزمة.

والفيشاوي أحد الأسماء البارزة في عالم التمثيل في مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ويمتلك سجلاً بارزا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، والمسرحية أيضاً.