  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أول تعليق من فاروق الفيشاوي على وعكته الصحية الخطيرة

الأربعاء 24 يوليو 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من فاروق الفيشاوي على وعكته الصحية الخطيرة


وكالات / سما /

تعرض النجم فاروق الفيشاوي ، إلى أزمة صحية، وصفتها مصادر صحافية، بالحرجة، وذلك أثناء تلقيه العلاج بالمنزل من مرض السرطان الذي عانى منه الفترة الأخيرة، مما استدعى نقله إلى المستشفى، قبل أن يغادره الثلاثاء.

ونقلت مجلة “لها” عن الفيشاوي قوله إن ما حدث له أزمة صحية بسيطة ومرت بسلام، ونقله للمستشفى كان للاطمئنان على صحته فقط، وأنه لم يمكث أكثر من 24 ساعة في المستشفى للمتابعة.

وكان الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، في شهر أكتوبر الماضي.

وأكد في حينه أنه سيتعامل مع المرض على أنه صداع أو “نزلة برد”، في إشارة إلى إصراره على مواجهة الأزمة.

والفيشاوي أحد الأسماء البارزة في عالم التمثيل في مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ويمتلك سجلاً بارزا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، والمسرحية أيضاً.

#فاروق الفيشاوي

الأكثر قراءة اليوم

منسق شؤون الاسرى يزعم : "حماس تعيش في في اللا لا لاند "

القسام يحذر الاحتلال : ملف الجنود الاسرى عرضة للإغلاق نهائيا!

نتنياهو: نستعد لمعركة عسكرية واسعة ضد غزة ويؤكد التزامه بإعادة الجنود الأسرى

ايهود باراك يعتذر للمجتمع العربي في "اسرائيل" عن أحداث أكتوبر 2000 الدامية

مشكلة حاملي هوية غزة المقيمين في الضفة

صور : العثور على جثة شاب من خان يونس في قبرص التركية

الرئاسة : "الخميس" مفترق طرق على كافة المستويات

الأخبار الرئيسية

فتح : زيارة قادمة للوفد الامني المصري ولا لقاءات مباشرة مع حماس

كيف نظرت المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية لزيارة العاروري لإيران؟

خامنئي

حماس تعتزم الانضمام الى تحالف دفاعي مع ايران وسوريا تشترط

هكذا تحوّل بعض جنود الاحتلال إلى جواسيس ومخبرين

كيف تعاملت وسائل الإعلام العبرية مع خطاب القسام حول الجنود الأسرى ؟