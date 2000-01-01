باسم ياخور يكشف عن إدمانه على هذا المشروب ويتغزل بزوجته

وكالات / سما /

كشف النجم السوري باسم ياخور، في حسابه على إنستغرام، عن إدمانه على المشروبات الغازية وتحديدا “الكولا” معلنا أنه غير قادر على التوقف عن شربها.

ويقضي ياخور وعائلته عطلتهم الصيفية في الطبيعة والاستجمام في المناظر الطبيعية والبحر، ويحرص هو وزوجته رنا الحريري على نشر مقاطع الفيديو وصور من الرحلة بكل عفوية وحب.

كذلك نشر ياخور صورة تجمعه بزوجته في الطبيعة وعلق عليها “كل شي بصير احلى معك”، ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيه، وحرص بعض زملائه من النجوم على التعبير عن حبهم الكبير لهما من خلال القلوب والتعليقات الجميلة التي تمنت لهما الحب والسعادة.