استراليا تعتزم إقامة أول محور لصناعة الروبوتات في كوينزلاند

وكالات / سما /

ستكون ولاية كوينزلاند الاسترالية موطنا لأول محور لتصنيع الروبوتات في البلاد، باستثمار قيمته الإجمالية 12.5 مليون دولار أمريكي، وفقا لما أكده مسؤولون .

وستتشارك جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا ومشاريع الفن الحضري، مع حكومة الولاية، لبناء هذا المحور لصناعة الروبوتات المتقدمة.

قال كاميرون ديك، وزير التصنيع بالولاية "هناك أشياء قليلة تعيد تشكيل العالم بصورة أسرع من ظهور الأنظمة الروبوتية والمستقلة".

وأضاف "أن هذا المحور سيسهم في جعل كوينزلاند رائدة عالميا في الروبوتات المتقدمة وتصاميم تصنيعها".

ووفقا لقوله، فإن هذا المحور سيوفر المشورة والتوجيه للمصنعين "في قطاعات عديدة متنوعة مثل الفضاء الجوي والطب البيولوجي، ومعالجة اللحوم والأطعمة، والدفاع، ومعدات التعدين، والتكنولوجيا والخدمات، وتصنيع القطارات وكذلك الفضاء".