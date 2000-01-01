وكالات / سما /

للتعرُّف إلى فوائد الرمان في الرجيم، وطرق الإفادة من هذه الفاكهة الرائعة: الرمَّان يُخلِّص من الوزن الزائد، بعيدًا من اتباع رجيم قاس، أو حتَّى اللجوء الى عمليَّة جراحيَّة لشفط دهون الجسم، وهو يحتوي على مضادات الأكسدة والفينولات المفيدة في التنحيف.

فوائد الرمان في الرجيم

فوائد الرمان في الرجيم كثيرة؛ فهو غني بمضادات الأكسدة المفيدة في إنقاص الوزن، كما أنَّه منخفض نسبيًّا في السعرات الحرارية، ونسبة الدهون فيه. ويعجُّ الرمَّان بالألياف الغذائيَّة، التي تُساعد في زيادة كفاءة عمليَّة التمثيل الغذائي. فالرمان يعدّ من أكثر الأطعمة المُشبعة؛ إذ يزيد تناوله يزيد من الشعور بالشبع طويلًا، ويرجع ذلك إلى احتوائه على الألياف، وكذلك على نسبة كبيرة من الماء، الذي يزيد مُعدَّل إحراق الدهون في الجسم.

ويُستخدم عصير الرمان في علاج السمنة، حيث أثبت بعض البحوث إلى أن احتواء الرمان على مضادات الأكسدة والبوليفينول، هو السر وراء تأثير الرمان الجيد في مكافحة السمنة المُفرطة.

فوائد الرمان الصحية

يعتبر الرمان من الفواكه المُفيدة للصحَّة، فهو غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامَّة لجسم الإنسان، وقد أكّدت بحوث علميَّة على قدرة الرمَّان على علاج الكثير من الأمراض، ومنها:

1- تقوية الذاكرة، والوقاية من الإصابة بالألزهايمر.

2- خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتحسين صحَّة القلب.

3- الحدّ من نسبة السكر في الدم، لذا هو مُفيد لمرضى السكري.

4- المُساعدة في نموِّ الجنين، وحمايته من الأمراض المتصلة بالنقص في العناصر الغذائية، وذلك لاحتوائه على الفيتامينات (ومنها الفيتامين د)، والكالسيوم، والحديد.

5- مُحاربة هشاشة العظام.

عصير الرمان لإنقاص 3 كلغ أسبوعيًّا

1- المكوِّنات: ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور، وقشر ثمرتين من الرمان، وملعقة كبيرة من الشاي الأخضر، وكوب من الماء المغلي.

2- طريقة التحضير: يُطحن قشر الرمَّان جيدًا، ويُضاف إلى كوب الماء المغلي، مع الزنجبيل والشاي الأخضر. تُدع المكوِّنات لعشر دقائق، كي تُنقع جيِّدًا.

يُشرب كأس من هذا العصير عند الصباح، قبل تناول الفطور، وكأس ثانية قبل وجبة الغداء، وثالثة قبل العشاء.

يُمكن، من جعةٍ ثانيةٍ، خلط أربع ملاعق من قشر الرمان المطحون، مع أربع ملاعق من العسل الطبيعيّ، وتناول ملعقة كبيرة منها كلّ يوم قبل كل وجبة طعام.