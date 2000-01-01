  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتحاد الصحفيين العرب: من زاروا إسرائيل ليسوا منا!

الأربعاء 24 يوليو 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الصحفيين العرب: من زاروا إسرائيل ليسوا منا!


القدس المحتلة / سما /

نفى اتحاد الصحفيين العرب أن يكون الأشخاص الذين زاروا إسرائيل مؤخرا من السعودية والإمارات والبحرين والعراق، صحفيين.

وذكر بيان بالخصوص أن الاتحاد العام للصحفيين العرب قام "بمراجعة كافة المنظمات الصحفية الأعضاء بالاتحاد بالنسبة لموضوع زيارة بعض الصحفيين لإسرائيل حاليا".

وشدد تبعا لذلك على أنه تأكد بصورة قطعية من عدم "قيام أي صحفي ينتمي إلى هذه المنظمات بزيارة إسرائيل، خصوصا الصحفيين أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية والإماراتية وهيئة الصحفيين السعوديين ونقابة الصحفيين العراقيين".

ولم يستبعد اتحاد الصحفيين العرب أن يكون أعضاء الوفد الذي يزور حاليا إسرائيل "يعيشون في دول المهجر ويحملون جنسيات هذه الدول التي يقيمون بها".

وجدد الاتحاد العام للصحفيين العرب التأكيد على تمسك والتزام "كافة أعضائه بقواعد النظام الأساسي للاتحاد، وهو الوقوف ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني حتى يتم تحرير كل التراب العربي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

الأكثر قراءة اليوم

منسق شؤون الاسرى يزعم : "حماس تعيش في في اللا لا لاند "

القسام يحذر الاحتلال : ملف الجنود الاسرى عرضة للإغلاق نهائيا!

ايهود باراك يعتذر للمجتمع العربي في "اسرائيل" عن أحداث أكتوبر 2000 الدامية

مشكلة حاملي هوية غزة المقيمين في الضفة

صور : العثور على جثة شاب من خان يونس في قبرص التركية

الرئاسة : "الخميس" مفترق طرق على كافة المستويات

شاهد: احتفالات جنود الاحتلال خلال تنفيذ مجرزة تفجير المنازل في القدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

كيف نظرت المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية لزيارة العاروري لإيران؟

خامنئي

حماس تعتزم الانضمام الى تحالف دفاعي مع ايران وسوريا تشترط

هكذا تحوّل بعض جنود الاحتلال إلى جواسيس ومخبرين

كيف تعاملت وسائل الإعلام العبرية مع خطاب القسام حول الجنود الأسرى ؟

نتنياهو

نتنياهو: نستعد لمعركة عسكرية واسعة ضد قطاع غزة ويؤكد التزامه بإعادة الجنود الأسرى