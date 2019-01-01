العميد يجدد استعارة لاعب خدمات رفح

غزة / سما /

جدد نادي غزة الرياضي استعارته لأحمد أبو كوش من خدمات رفح, استعدادا للظهور مع الفريق في الموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وقال أحمد عبد الهادي المدير الفني لغزة الرياضي, إن أبو كوش سيلعب مع الفريق في الموسم الجديد, بعد الاتفاق مع خدمات رفح على تجديد الإعارة مدة موسم واحد.

وكان لاعب الوسط ضد انضم على سبيل الإعارة لصفوف "العميد" في النصف الثاني من الموسم الماضي, قادما من "الأخضر" الرفحي.

يشار إلى أن غزة الرياضي يطمح لتقديم عروض قوية في الموسم الجديد, خلافا لما كانت عليه النتائج في الموسم المنصرم.