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ايران: اسرائيل اغتالت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأربعاء 24 يوليو 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايران: اسرائيل اغتالت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية


طهران / وكالات /

اتهمت ايران، الولايات المتحدة واسرائيل باغتيال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد يومين من الإعلان المفاجئ عن وفاة يوكيا أمانو.

وقالت وسائل اعلام ايرانية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة "تمت تصفيته لأنه لم يستسلم لضغطهم لاتهام إيران بانتهاك الاتفاقية النووية".

ووفقا للتقارير الايرانية فان سبب الاغتيال هو رفض امانو الخضوع للضغوط لتقديم مزاعم جديدة ضد البرنامج النووي الإيراني.. التقييم هو أن أمانو تمت تصفيته من قبل اسرائيل لتعيين رئيس جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

كما ذكرت المصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل أخرتا تقارير وفاة أمانو لمدة يومين .

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