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الكشف عن تزوير في بطولة الناشئين

الأربعاء 24 يوليو 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تزوير في بطولة الناشئين


غزة / سما /

كشف نادي الهلال عن ارتكاب أكاديمية الوحدة مخالفة قانونية, خلال لقاء الطرفين الذي جرى ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة الناشئين "2004 فما فوق".

وأكد الهلال أن فريق أكاديمية الوحدة أشرك لاعبا فوق السن في المباراة, التي انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين.

ولكن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اعتمد قرار تخسير الهلال إداريا (0-3), بسبب إشراكه لاعبا موقوفا في اللقاء.

وأوضح الهلال, أن أكاديمية الوحدة أشركت لاعبا فوق السن وهو محمد رشوان من مواليد 2003, ما يعني أن الأخير ارتكب مخالفة قانونية أيضا.

ورفع النادي الغزي شكوى رسمية للاتحاد الفلسطيني بخصوص هذا الأمر, رغم أن البطولة وصلت لمحطتها النهائية, بعد خسارة أكاديمية الوحدة في نصف النهائي أمام اتحاد خانيونس (0-2).

#بطولة الناشئين

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