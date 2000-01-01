  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون ضد حركة مقاطعة "إسرائيل"

الأربعاء 24 يوليو 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون ضد حركة مقاطعة "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

أقر مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، تشريعًا يعارض حركة المقاطعة العالمية ضد "إسرائيل"، في خطوة متوقعة بسبب نفوذ اللوبي اليهودي في واشنطن، ولكن القرار سلط الضوء على الانقسامات بين الديمقراطيين حول العلاقة مع "إسرائيل".

ويقضي القرار بوضع المشّرعين في سجل معارضة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات للضغط على إسرائيل بشأن قضايا حقوق الإنسان.

ومر مشروع القانون بسهولة بأغلبية 398 صوتًا مقابل 17 صوتًا، حيث صوت خمسة أعضاء حاضرين، وصوت 16 ديمقراطيا، معظمهم من التقدميين ضد القرار.

وكان من بين المعارضين للقرار، النائبات التقدميات إلهان عمر (مينيسوتا) ورشيدة طليب (ميشيغان)التي تدعم حركة المعارضة.

وطرح زعماء مجلس النواب الديمقراطي القرار في إطار عملية المسار السريع، التي تتطلب أغلبية الثلثين مع نقاش محدود لمدة 40 دقيقة، ولم يتحدث أحد ضد مشروع القرار خلال النقاش المخصص، ولكن البرلمانيات التقدميات ألقين خطابات في وقت سابق للتعبير عن سبب التصويت.

وقالت رشيدة طليب، مستشهدة بجذورها الفلسطينية، إنها "لا تستطيع الوقوف ومراقبة هذا الهجوم على حريتنا في التعبير والحق في مقاطعة السياسات العنصرية لحكومة إسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان : تعهدت باغتيال هنية خلال 48 ساعة لكن ..

منسق شؤون الاسرى يزعم : "حماس تعيش في في اللا لا لاند "

ايهود باراك يعتذر للمجتمع العربي في "اسرائيل" عن أحداث أكتوبر 2000 الدامية

صور : العثور على جثة شاب من خان يونس في قبرص التركية

مشكلة حاملي هوية غزة المقيمين في الضفة

الرئاسة : "الخميس" مفترق طرق على كافة المستويات

شاهد: احتفالات جنود الاحتلال خلال تنفيذ مجرزة تفجير المنازل في القدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

خامنئي

حماس تعتزم الانضمام الى تحالف دفاعي مع ايران وسوريا تشترط

هكذا تحوّل بعض جنود الاحتلال إلى جواسيس ومخبرين

كيف تعاملت وسائل الإعلام العبرية مع خطاب القسام حول الجنود الأسرى ؟

موجها رسائل لعائلات الجنود الاسرى.. القسام يحذر الاحتلال: ملف الجنود الاسرى عرضة للإغلاق نهائيا!

نتنياهو

نتنياهو: نستعد لمعركة عسكرية واسعة ضد قطاع غزة ويؤكد التزامه بإعادة الجنود الأسرى