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تعديل جدول مباريات كأس السلة

الأربعاء 24 يوليو 2019 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعديل جدول مباريات كأس السلة


غزة / سما /

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة السلة بالمحافظات الجنوبية, عن الجدول الجديد لمباريات كأس قطاع غزة.

وأكدت اللجنة أن البطولة ستبدأ في الثالث من أغسطس المقبل بدلا من الأول منه, بمشاركة 8 أندية وزّعوا على مجموعتين, تضم الأولى كل من خدمات البريج, وخدمات رفح, وغزة الرياضي, وخدمات خانيونس, بينما تضم الثانية خدمات المغازي, وخدمات دير البلح, وشباب المغازي, وجمعية الشبان المسيحية.

وفيما يلي جدول مباريات كأس السلة:

أولا: دور المجموعات:

- السبت 3-8

غزة الرياضي - خدمات البريج (الساعة 5 صالة سعد صايل).

شباب المغازي - خدمات دير البلح (الساعة 7 صالة سعد صايل).

- الأربعاء 7-8

خدمات المغازي - جمعية الشبان المسيحية (الساعة 6 صالة أبو يوسف النجار).

خدمات رفح - خدمات خانيونس (الساعة 8 صالة أبو يوسف النجار).

- السبت 17-8

خدمات البريج - خدمات رفح (الساعة 5 صالة سعد صايل).

خدمات دير البلح - خدمات المغازي (الساعة 7 صالة سعد صايل).

- الأربعاء 21-8

شباب المغازي - خدمات المغازي (الساعة 6 صالة أبو يوسف النجار).

خدمات البريج - خدمات خانيونس (الساعة 8 صالة أبو يوسف النجار).

- السبت 24-8

غزة الرياضي - خدمات خانيونس (الساعة 5 صالة سعد صايل).

شباب المغازي - جمعية الشبان المسيحية (الساعة 7 صالة سعد صايل).

- الأربعاء 28-8

خدمات دير البلح - جمعية الشبان المسيحية (الساعة 6 صالة أبو يوسف النجار ).

غزة الرياضي - خدمات رفح (الساعة 8 صالة أبو يوسف النجار).

- ثانيا: نصف النهائي:

- الأربعاء 4-9

أول المجموعة أ - ثاني المجموعة ب (الساعة 6 صالة أبو يوسف النجار).

أول المجموعة ب - ثاني المجموعة أ (الساعة 8 صالة أبو يوسف النجار).

#كأس السلة

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