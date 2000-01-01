الكاف يُحدد موعد قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر

وكالات / سما /

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن موعد إجراء قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.



وأعلن الاتحاد القاري أنه سيتم إجراء القرعة يوم 29 تموز/يوليو الجاري بالقاهرة، بحضور مندوبي المنتخبات التي ستشارك في التصفيات.



وكان "الكاف" قد أعلن سابقا نظام التصفيات المؤهلة للمونديال، إذ ستقام على 3 مراحل، من أجل التعرف على الـ5 منتخبات، التي ستمثل القارة السمراء في كأس العالم.



ولن يشارك أفضل 26 منتخبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في التصفيات التمهيدية، التي تتضمن 28 فريقا ستقسم حسب تصنيف "الفيفا" إلى قسمين، بحيث يلتقي الـ14 الأعلى في التصنيف بالأقل.



وستكون هذه المنتخبات في 10 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف "الفيفا"، لتصعد عشرة منتخبات يتم تقسيمها إلى مجموعتين طبقا لتصنيف "الفيفا"، وإجراء قرعة لخوض مباراتي ذهاب وإياب لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم في قطر 2022، على أن تقام مباريات الذهاب على أرض الفرق أصحاب التصنيف الأقل.