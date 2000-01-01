  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الكاف يُحدد موعد قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر

الأربعاء 24 يوليو 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكاف يُحدد موعد قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر


وكالات / سما /

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن موعد إجراء قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.


وأعلن الاتحاد القاري أنه سيتم إجراء القرعة يوم 29 تموز/يوليو الجاري بالقاهرة، بحضور مندوبي المنتخبات التي ستشارك في التصفيات.


 وكان "الكاف" قد أعلن سابقا نظام التصفيات المؤهلة للمونديال، إذ ستقام على 3 مراحل، من أجل التعرف على الـ5 منتخبات، التي ستمثل القارة السمراء في كأس العالم.


ولن يشارك أفضل 26 منتخبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في التصفيات التمهيدية، التي تتضمن 28 فريقا ستقسم حسب تصنيف "الفيفا" إلى قسمين، بحيث يلتقي الـ14 الأعلى في التصنيف بالأقل.


وستكون هذه المنتخبات في 10 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف "الفيفا"، لتصعد عشرة منتخبات يتم تقسيمها إلى مجموعتين طبقا لتصنيف "الفيفا"، وإجراء قرعة لخوض مباراتي ذهاب وإياب لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم في قطر 2022، على أن تقام مباريات الذهاب على أرض الفرق أصحاب التصنيف الأقل.

#مونديال قطر

الأكثر قراءة اليوم

منسق شؤون الاسرى يزعم : "حماس تعيش في في اللا لا لاند "

القسام يحذر الاحتلال : ملف الجنود الاسرى عرضة للإغلاق نهائيا!

ايهود باراك يعتذر للمجتمع العربي في "اسرائيل" عن أحداث أكتوبر 2000 الدامية

صور : العثور على جثة شاب من خان يونس في قبرص التركية

مشكلة حاملي هوية غزة المقيمين في الضفة

الرئاسة : "الخميس" مفترق طرق على كافة المستويات

شاهد: احتفالات جنود الاحتلال خلال تنفيذ مجرزة تفجير المنازل في القدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

كيف نظرت المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية لزيارة العاروري لإيران؟

خامنئي

حماس تعتزم الانضمام الى تحالف دفاعي مع ايران وسوريا تشترط

هكذا تحوّل بعض جنود الاحتلال إلى جواسيس ومخبرين

كيف تعاملت وسائل الإعلام العبرية مع خطاب القسام حول الجنود الأسرى ؟

نتنياهو

نتنياهو: نستعد لمعركة عسكرية واسعة ضد قطاع غزة ويؤكد التزامه بإعادة الجنود الأسرى