باريس سان جيرمان يريد تجديد عقد كافاني

وكالات / سما /

يعمل ليوناردو المدير الرياضي لنادي باربس سان جيرمان على تجديد عقد المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستهدف نادي إنتر ميلان التوقيع مع مهاجم نابولي السابق وقيامه بالاتصال بوكيل أعماله للتعرف على وضعه الحالي في السوق ومدى إمكانية مغادرته للنادي العاصمي الفرنسي.

وعاد النجم الأوروجوياني الدولي لتدريبات الفريق تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل بعد انتهاء فترة عطلته إثر مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا، وسوف يسافر مع زملائه في باريس إلى الصين في الجولة الصيفية.

من جانبه تحدث وكيل أعماله والتر جوليلمون لصحيفة أوفاكيون ديجيتال الأوروجويانية فقال: “كافاني يريد البقاء في باريس فهو أفضل هداف في تاريخ النادي وهو مرجع بالنسبة لكثير من الناس هناك وهم يحبونه”.

من جانبها أكدت صحيفة لو باريزيان في عددها الصدار اليوم أن اللاعب المُلقب بالماتادور لن يغادر هذا الصيف، وأن المدير الرياضي ليوناردو يعمل على تمديد عقده مع الفريق الفرنسي.

ولكن سيبقى نادي إنتر ميلان مراقبًا للوضع ففي حالة حدوث أي تغير فهو على استعدادت للدخول في مفاوضات جدية معه.