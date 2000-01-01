رسمياً.. أتلتيكو مدريد يُطالب بإيقاف جريزمان عن اللعب

وكالات / سما /

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن أتلتيكو مدريد تقدم بشكوى رسمية ضد نادي برشلونة، بسبب صفقة أنطوان جريزمان، حيث طالب فيها الروخي بلانكوس بحرمان النجم الفرنسي من اللعب بالليجا.

وكان برشلونة قد أعلن في الأسابيع المنصرمة عن تعاقده مع الفرنسي جريزمان قادماً من فريق أتلتيكو مدريد مقابل دفع الشرط الجزائي للاعب، والتي تبلغ قيمته 120 مليون يورو لمدة 5 سنوات قادمة.

وفور إعلان النادي الكتالوني عن الصفقة، اشتعلت الأمور وأصدر اللوس كولتشينيروس بياناً رسمياً يؤكد فيه أنه سيقدم شكوى في حق اللاعب وبرشلونة بسبب دخول الأخير في مفاوضات مع المهاجم الفرنسي بمنتصف شهر مارس الماضي.

وقال خافيير تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: “أتلتيكو مدريد قدم ملفاً إلى رابطة الليجا حول قضية جريزمان.. وفي الأيام المُقبلة سيكون هُناك قرار حول النزاع الدائر بين الطرفين بشأن قيمة كسر العقد”.

وتابع: “من جانب رابطة الليجا هناك إمكانية لإيقاف جريزمان وعدم منحه رخصة اللعب، هناك آلية يجب تنفيذها وتوجد هيئات لحل هذا الموقف، وبالنسبة لي ليس لدي أي أدوات قضائية للإعلان عما سيحدث”.

وكان جريزمان قد ظهر بقميص برشلونة للمرة الأولى، في مباراة الأمس أمام تشيلسي باليابان، وقد انتهى اللقاء بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.